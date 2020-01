Seis veículos causam acidente na Via Dutra em Porto Real

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 12:57 horas

Três veículos de carga, duas carretas e um caminhão se colidiram no Km 294

Porto Real – Seis veículos provocaram um acidente entre a manhã e a tarde desta quinta-feira (30), na Via Dutra. A colisão lateral com dois veículos, na altura do km 294, em Porto Real, deixou uma carreta e um caminhão fora da pista.

O motorista de uma das carretas foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate da CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, para o Hospital de Emergência de Resende.

O caminhão que envolvido na colisão lateral transportava produtos corrosivos, oxidantes e inflamável. Um dos produtos vazou na pista e por isso a Polícia Rodoviária Federal isolou o local do acidante e acionou o Instituto Estadual do Ambiente (INEA).