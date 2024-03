Seleção Brasileira: Rodrigo Caetano apresenta novos integrantes da comissão Técnica

Londres – Foram apresentados nesta segunda-feira (18), os novos integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira, pelo coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

Os novos membros vão trabalhar na equipe comandada por Dorival Júnior e já estão atuando para os dois amistosos neste mês.

No sábado (23), o Brasil enfrenta a Inglaterra, em Wembley. Três dias depois, a Seleção joga contra a Espanha, em Madri.

A Seleção Brasileira foi reforçada por Cícero Souza, gerente geral técnico, Sérgio Dimas, supervisor geral, e Juan, coordenador técnico. Além de Dorival, a comissão técnica será formada por Lucas Silvestre e Pedro Sotero, assistentes técnicos, e terá Celso de Rezende e Pedro Campos como responsáveis pela preparação física. Guilherme Lyra e João Marcos trabalharão na análise de desempenho.

Além dos recém-contratados, o staff contará também com a experiência de outros profissionais com vasta experiência com a Amarelinha. São os casos do fisiologista Guilherme Passos e do analista de desempenho Thomaz Araújo, além de Taffarel e Marquinhos, preparadores de goleiros, e dos médicos Rodrigo Lasmar, Felipe Kalil e Andreia Picanço.

“O primeiro passo é justamente apresentar uma equipe de trabalho com novas incorporações. É um sinal de que a gente entendia que precisávamos de mais braços trabalhando. Somado àqueles que já estão aqui, a gente dá início ao nosso novo trabalho” – afirmou Rodrigo Caetano.