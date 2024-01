Seleção Brasileira sub-23 vence Boavista-RJ em jogo treino de preparação para o Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira sub-23, comandada pelo treinador Ramon Menezes, está realizando no Centro de Treinamentos da CBF – Granja Comary – em Teresópolis-RJ, a preparação para o Pré-Olímpico que será realizado neste mês na Venezuela.

Na manhã domingo (14) o time “canarinho” venceu de virada por 2 x 1 o Boavista-RJ em um jogo treino. O Boavista abriu o placar com o zagueiro Wellington Manzoli, mas, os volantes Marlon Gomes (Vasco) e Bruno Gomes (Coritiba), marcaram e garantiram a vitória da seleção.

Estreia no Pré-Olímpico

A Seleção está no grupo A, junto com Bolívia, Colômbia, Venezuela e Equador. A estreia na competição será no dia 23 no Estádio Brígido Iriate, em Caracas, contra a Bolívia.

O outro grupo é formado por: Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para um quadrangular, onde jogam todos contra todos. Os dois times que somarem mais pontos garantem suas vagas para as Olímpiadas de Paris – França, que será realizada no meio do ano.