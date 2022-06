Seleção feminina de vôlei inicia segunda etapa da Liga das Nações nesta quarta-feira

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 17:08 horas

Brasília- A seleção vice-campeã de Tóquio 2020 vai encarar um grande desafio. A partir desta terça-feira, 14, Brasília recebe a segunda etapa da Liga das Nações. A equipe de José Roberto Guimarães encara Turquia, Holanda, Itália e Sérvia, nada menos que as quatro semifinalistas do Campeonato Europeu de 2021. As partidas serão no ginásio Nilson Nelson, com a presença do público.

“Teremos uma semana importante, com quatro jogos difíceis. Logo na estreia, enfrentaremos a Turquia, equipe que está jogando junta há alguns anos, com certa experiência e que conhece muito bem algumas de nossas jogadoras. Depois enfrentaremos a Holanda, que está se renovando e conta com atletas que conhecemos, como a Anne, que joga no Brasil. Na sequência, teremos a Itália, que vem com a Egonu; e encerraremos contra a Sérvia. Serão jogos extremamente difíceis, contra equipes que têm o mesmo nível que nós. Vamos ter que correr bastante. Ainda estamos fazendo ajustes no sistema defensivo, com a relação bloqueio-defesa, e com a transição de jogo, que teremos que fazer com muita velocidade. Estes jogos são para evoluir, ganhar mais experiência, principalmente as jogadoras mais jovens”, analisa Zé Roberto.

A estreia do Brasil contra a Turquia é nesta quarta-feira, 15, às 21h, com transmissão ao vivo do Sportv 2. O Brasil está na sexta posição na classificação da Liga Mundial, com 9 pontos e três vitórias. Para a segunda etapa da Liga das Nações o técnico José Roberto Guimarães selecionou as levantadoras Macris e Roberta; as opostas Rosamaria e Kisy; as centrais Carol, Diana, Lorena e Júlia Kudiess; as ponteira Gabi, Pri Daroit, Julia Bergmann e Ana Cristina; e as líberos Natinha e Nyeme.

A Liga das Nações reúne as 16 melhores seleções de voleibol do planeta. Em 2022, a competição será realizada em duas fases. A primeira tem três etapas. Em cada uma, os times são divididos em dois grupos e cada um joga quatro vezes. Os grupos e os confrontos de cada semana são definidos por sorteio. Os oito melhores desta fase avançam para a fase final, que acontece de 13 a 17 de julho, em Ancara (Turquia).

Liga das Nações feminina

Segunda etapa

Brasília (DF)

15/06 – Brasil x Turquia, às 21h, no sportv 2

16/06 – Brasil x Holanda, às 21h, no sportv 2

18/06 – Brasil x Itália, às 15h, no sportv 2

19/06 – Brasil x Sérvia, às 10h, na TV Globo e no sportv 2

Fonte: CBV