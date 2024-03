San Diego – A Seleção Feminina Brasileira Feminina de futebol perdeu por 1×0,para os Estados Unidos, no domingo (10), no Snapdragon Stadium, na final da Copa Ouro Feminina.

Apesar da derrota, as Canarinhas fizeram uma boa campanha no decorrer do campeonato, somando cinco vitórias. O Brasil se manteve invicto durante boa parte da competição e fez uma das melhores campanhas da primeira fase.

A Copa Ouro serviu como preparação para as Olimpíadas de Paris, que inicia em julho deste ano.