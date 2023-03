Selvageria estraga espetáculo do ‘Clássico dos Milhões’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 19:14 horas

Rio – Torcidas organizadas de Vasco e Flamengo protagonizaram cenas de selvageria no entorno do Maracanã, no fim da tarde deste domingo (05) onde os dois times mais populares da capital fluminense disputam a última partida da décima rodada da Taça Guanabara.

Ainda não há números oficiais de vítimas, mas as imagens já mostram que o esporte, que deveria ser sinônimo de alegria e saúde, está andando de mãos dadas com a violência.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o que parece ser a preparação de uma emboscada da “Força Jovem” do Vasco para a torcida”Raça Fla” perto da estação São Cristóvão, local de acesso de torcedores ao Maracanã.

Um outro vídeo apresenta membros da organizada “Jovem Fla” comemorando a morte de um torcedor adversário, horas antes do jogo.

Vítimas

A suposta morte não entrou nas contas oficiais, talvez por não ter ocorrido imediatamente antes da partida, mas os bombeiros confirmaram duas vítimas de espancamento, uma em estado grave e outra em condição moderada.

Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) apreenderam diversas armas, como soco-inglês, pedaços de madeira e até um artefato explosivo, ao revistarem torcedores.