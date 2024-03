Sem diretor de futebol, Vasco busca um novo nome para assumir o cargo

Rio de Janeiro – Após a demissão de Alexandre Mattos, o Vasco e a SAF estão em busca de um novo diretor de futebol. Entretanto, o clube e a 777 Partners têm cautela para o novo dirigente, o objetivo é contratar alguém que se encaixe melhor nos processos da SAF responsável pelo Vasco.

A situação é tratada com prioridade e precaução, por enquanto, quem está à frente do cargo é o CEO Lúcio Barbosa, que garantiu que a SAF já tem alguns nomes na mesa e está avaliando os cenários antes de fazer uma investida.

“Já estamos conversando com algumas pessoas e já com alguns interessados, porque o tamanho do Vasco e torcida chamam isso. O Vasco por si só já atrai bons nomes, o tamanho do Vasco traz isso. Acho que poucos diretores não teriam desejo de trabalhar aqui. Autonomia tem e ela vem com responsabilidade e com cobrança” – afirmou o CEO em entrevista coletiva na última quinta-feira.