Semana da enfermagem é realizada em Resende entre os dias 9 a 14 de maio

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 18:56 horas

Evento é uma parceria entre a Prefeitura de Resende e a Universidade Estácio de Sá;

Resende- A Semana da Enfermagem foi iniciada nesta última segunda-feira, dia 9, através de uma parceria entre a coordenação do NEPS e a direção de Enfermagem, do Hospital Municipal de Emergência, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, e a Universidade Estácio de Sá. A semana tem uma programação de palestras até sábado, dia 14.

O evento é voltado para os profissionais de enfermagem e para alunos dos cursos Técnico e Superior da Estácio de Sá. As palestras acontecem nos períodos da manhã e da tarde, no Auditório da Universidade Estácio de Sá e contam com diversos palestrantes da área da saúde da Prefeitura de Resende.

A abertura nesta segunda-feira contou com as presenças do prefeito Diogo Balieiro Diniz e do secretário de Saúde, Jayme Neto. Além do diretor de Enfermagem do Hospital de Emergência, André da Conceição, da coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), do Hospital de Emergência, Caroline Ferreira, e da coordenadora do curso de Enfermagem da Estácio de Sá, Alana Maffi.

-A Semana da Enfermagem é importante para orientar e capacitar os estudantes e os profissionais da área. Com essa parceria nossos profissionais da área da saúde da Prefeitura mostram aos estudantes as vivências e os desafios, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Lembrando que no sábado haverá um evento de encerramento que será aberto à população resendense com diversos serviços oferecidos como aferição da pressão arterial e vacinação contra a Influenza para os idosos acima de 60 anos – comentou o secretário de Saúde, Jayme Neto.

O encerramento das atividades será em parceria com as secretarias municipais de Saúde, Esporte e Lazer e a universidade, no próximo sábado, dia 14, voltado para toda a população. A programação inicia a partir das 8h, no AlphaPark, situado na Avenida Luiz Dias Martins, no bairro Ipiranga. Neste dia serão realizados: caminhada com a enfermagem e a Melhor Idade; aulão de Zumba; vacinação contra Influenza para idosos a partir de 60 anos. Também durante toda a manhã serão realizadas Educação em Saúde com estudantes de Enfermagem, sendo oferecidos aferição de pressão arterial, realização de HGT e oximetria de pulso. Além de workshop em saúde com estudantes de Nutrição, Educação Física e Enfermagem.

Confira a programação:

9/05 – 9h:

Enfermagem rima com Coragem – os desafios e as conquistas do COREN -RJ

Mirian Salles – enfermeira mestre e doutora em Imunologia; enfermeira emergencista e coordenadora dos cursos de Pós-graduação UniFOA

9/05 – 14h:

Vacinação contra Covid-19 no município de Resende

Maria Regina de Paula – coordenadora do Centro Municipal de Imunização

9/05 – 16h

O processo de envelhecimento e seus aspectos

Eliseu Lemos – enfermeiro-mestre em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS/UFF); especialista em enfermagem gerontológica (UFF); enfermeiro intensivista no CTI/HME

10/05 – 9h

Comunicação Efetiva na Enfermagem

Alfredo Rodrigues – Coordenador NSP (Núcleo de Segurança do Paciente)

10/05 – 11h

Os desafios para o controle de infecção relacionado a assistência à saúde durante a pandemia da Covid-19

Gabriela Costa – enfermeira especialista em Urgência e Emergência, MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecções

10/05 – 14h

SBV e SAV em pediatria

Amanda Andrade – enfermeira especialista em Urgência e Emergência, Hospital Municipal de Emergência; Shirley Almeida – especialista em Terapia Intensiva/Alta Complexidade e Urgência e Emergência (Pronto Socorro do HME)

10/05 – 16h

Enfermagem Neonatal – quebrando paradigmas

Simone Louvera – coordenadora de Enfermagem da UTI Neonatal (maternidade APMIR)

11/05 -9h

As grandes guerras e a enfermagem: nossa participação na II Guerra Mundial e na Covid-19

Dra. Margarida Bernardes – Bióloga e Enfermeira; Professora PhD do Corpo Permanente da Escola Superior da Guerra/Ministério da Defesa

11/05 – 14h

Desafios da enfermagem em pediatria

Bianca da Rocha – Residência em Enfermagem na Clínica Perinatal; MBA gestão em saúde e Controle de infecção; Pós-graduação em enfermagem neonatal

11/05 – 16h

O cuidado na saúde mental: atuação do enfermeiro

Daniele Barreto – Superintendente de Saúde Mental da Prefeitura; Alessandra Ferreira – Diretora da saúde mental de Resende

12/05 – 9h

Pré-natal de baixo risco realizado pelo enfermeiro

Andrea Millen – Enfermeira obstetra; Coordenadora de enfermagem do Hospital Maternidade APMIR

13/05 – 11h

O grande desafio do gestor de enfermagem no processo de Covid

André da Conceição – diretor de enfermagem do Hospital de Emergência

13/05 – 14h

Os desafios e a atuação da Atenção Básica na pandemia de covid-19

Cácia Osório – Superintendente de Atenção Básica