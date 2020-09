Semana da Pátria contará com atividades do Mep em VR

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 09:08 horas

Volta Redonda- Com olhares vigilantes e escuta atenta às realidades sociopolíticas, conselheiros e voluntários do Mep (movimento Ética na Política) pretendem motivar e participar de atividades sociopolíticas na semana da pátria em Volta Redonda.

Já na terça-feira, dia 8, o conselho do Movimento, através das redes sociais anunciará oficialmente o apoio e incentivo ao voluntariado para mesários nas eleições, em especial para os já cadastrados na Justiça Eleitoral em Volta Redonda.

Na quarta-feira, dia 9 de setembro, no horário das 19h, o Mep promoverá uma audiência pública sobre políticas de resíduos sólidos com transmissão pelo Youtube, através do canal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pela página: https://www.youtube.com/channel/UCxfK8fA5D95ClVoK5D6oKHg .

De acordo com o secretário geral do Mep, José Maria da Silva, Zezinho, o evento dará foco aos desafios enfrentados pelas Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis no Processo de Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em Volta Redonda. Aberto ao Público.

E finalizando as atividades na semana da pátria, no dia 12 de setembro, sábado, o Mep realizará às 16h, o encontro de trabalho dos voluntários do Mep, modo remoto, onde na pauta será feita uma avaliação das atividades educacionais do Pré-Vestibular Cidadão e informe do projeto ‘ciência cidadã’ da equipe ambiental.