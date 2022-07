Semana de São Camilo de Léllis tem programação especial em Resende

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 16:10 horas

Resende- A região pastoral de Resende fará uma semana dedicada a São Camilo de Léllis. As atividades começam neste domingo (10) e seguem até o dia 14, data em que se celebra a memória do padroeiro dos enfermos, dos profissionais de saúde e dos agentes da Pastoral da Saúde.

No dia 10, às 08h30, no Hospital de Emergência, haverá a Oração do Terço da Misericórdia. No dia 12, no salão da Comunidade Cristo Ressuscitado, a programação começa às 19h com a abertura do Padre Renato Benassi, vigário da Paróquia Santa Cecília. Em seguida, terá apresentação do coral ArtEmoções e palestras que abordarão os temas: “Família na igreja e a Pastoral da Saúde”, feita pelo Bispo emérito, Dom Francisco Biasin; “Uma sociedade obsoleta, a família e estruturada”, com a psicóloga Marlisa dos Santos Garcia da Lapa e “Como ser católico nos dias atuais em família”, com a professora Maria Cristina Saloto Garcia.

No dia 14, às 16h, na Capela da Santa Casa, será celebrada a Santa Missa em honra a São Camilo.