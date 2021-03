Matéria publicada em 11 de março de 2021, 10:31 horas

Volta Redonda- Na sequência da Semana de Sensibilização do Mep(Movimento Ética na política), o tema abordado junto aos alunos na quarta-feira, dia 10, foi sobre os Direitos Humanos das Minorias.

O Professor Anderson Couto e a Professora Maria Elhoah, mediadores da mesa, introduziram brilhantemente o tema e acolheram os dois debatedores da noite.

A Dra. Alejandra Estevez, professora na UFF(Universidade Federal Fluminense) e do Observatório dos Direitos Humanos Sul Fluminense, na sua exposição deu foco aos Direitos Humanos como ponto de partida. “Precisamos entender os Direitos Humanos como ponto de partida, o ponto de chegada é justamente o processo histórico permeado pelas lutas sociais. Os direitos são pontos de partida e chegada por que é a partir de uma realidade desigualdade social e de desigualdade na relação de poder que se estruturam as lutas sociais, que acabam por configurar os direitos. Os direitos são históricos e mudam de acordo com a intensidade das lutas dos grupos tidos como minorias”, Destacou Alejandra na fala inicial.

Já o Dr. Júlio Araujo, mestre pela UERJ(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Procurador da República na Baixada Fluminense, na esteira da fala da Alejandra ressaltou “Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”, disse.

Na sequência tanto Araujo, como Alejandra deram um tom especial para esclarecer e sanar muita confusão, inclusive de estudantes presentes na sala virtual. Segundo eles, a sociedade vive um pluralismo nas relações, e a hegemonia de grupos não podem se sobrepor aos direitos das pessoas, e cabe ao Estado garantir a laicidade.

A semana segue nesta quinta-feira com o tema – Políticas Públicas para resíduos sólidos.

Cf. https://youtu.be/J-ciSmpfJ6U