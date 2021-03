Semana de Sensibilização é encerrada com brilho por cientista e colaborador do Mep

Volta Redonda- A Semana de Sensibilização do Mep(Movimento Ética na Política) terminou nesta sexta-feira, dia 12 com muito brilho e boa participação de todos os envolvidos.

De acordo com José Habdalla Helayel Neto, cientista da área de física, do CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), do PVCC(Pré-Vestibular Ciência e Cidadania) e colaborador do Mep desde 2004, a semana de sensibilização do Mep, iniciada na segunda, dia 8, foi encerrada ontem, dia 12, com um brilho especial do cientista Helayel.

Durante cinco noites, doze especialistas de diferentes áreas de conhecimento debateram temas voltados à dimensão humano-civilizatória, na linha da valorização dos conhecimentos científicos.

“O ano 2021 é especial, quando se fala de educação precisamos lembrar a celebração dos 100 anos de nascimento do educador Paulo Freire, presente, de Marielle também presente, três anos de seu triste assassinato irresolvido até hoje. Outra memória especial, 100 anos do prêmio Nobel de Albert Einstein, celebração muito importante para todo mundo”, assim, o Dr. Helayel iniciou sua saudação aos estudantes e aos professores do Mep com o tema ‘Educação para pesquisa e pesquisa para educação’.

A parti daí seguiu de forma extremamente didática jogando luzes sobre a importância do conhecimento, educação e pesquisas e criticou duramente o negacionismo. “A busca do conhecimento, neste momento que vocês estão no processo de transição como pré-universitários, considerem sempre que a educação está ligada à pesquisa, ao processo de observação e reflexão. Educação e pesquisa se retro alimentam, uma induz a outra. Fiquem atentos, façam perguntas”, Alertou Helayel no início da preleção.

Desta forma durante mais de uma hora com cerca de 80 pessoas na sala virtual do Mep, os alunos não descolaram os olhos da tela. No término da palestra, a professora Edinara Boff, mediadora dos trabalhos, fez provocar efusivos aplausos para o cientista, uma forma de agradecimento à especial generosidade do ilustre pesquisador parceiro do Mep. https://www.youtube.com/watch?v=jNGFhYs5fC4 .

Início das aulas do Pré-vestibular Cidadão

Na segunda, dia 15 de março, às 18h30, terá início as aulas do pré-vestibular cidadão no modo remoto, dos 141 candidatos inscritos, 88 cumpriram todas as exigências do edital, sendo aprovados, Cf. https://sistemapvc.mepvr.com.br/login.php.