Semana Nacional de Museus movimenta agenda cultural de VR

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), aderiu à 23ª Semana Nacional de Museus, evento coordenado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) – órgão do Ministério da Cultura (Minc). As atividades no município acontecem a partir da próxima segunda-feira (12) e vão até a sexta-feira (16), no Memorial Zumbi dos Palmares e na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, ambos na Vila Santa Cecília. O público previsto em sua maioria deve ser formado por estudantes e professores, mas o acesso é gratuito e aberto para toda a população.

A programação começa com Cine Zumbi, com exibição do documentário “Eu Só Quero é Ser Feliz – Uma breve história do funk carioca”, produzido pela Agência de Notícias das Favelas (ANF), na segunda-feira (12), às 9h30 e às 14h, no Memorial Zumbi, que ainda vai sediar oficina de passinho com a professora Lúcia Nascimento.

Na terça-feira (13), também no Memorial Zumbi, tem a roda de conversa “Juventude Negra e Arte”, com a fotógrafa Clara Preta e o produtor da Roda de Rima de Volta Redonda, Caleb Prado.

Na quarta-feira (14), haverá o seminário “A Importância da Arte na Escola”, das 8h às 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni. Durante o evento, o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, vai falar sobre “Arte Urbana”; a professora Camila Santos vai falar sobre “Arte Africana”; a professora Lara Sayão vai abordar “Arte Escola de Samba”; e o professor Sérgio Vieira vai falar sobre “Arte Indígena”. Neste dia, o público alvo é formado por professores de Arte e outras disciplinas.

“Novas Tecnologias e Cultura” será o tema da roda de conversa marcada para quinta-feira (15), às 14h, no auditório da Biblioteca Municipal. Os trabalhos serão conduzidos pelo secretário de Cultura, Anderson de Souza, e por membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Volta Redonda (CMPC/VR) que ocupam a cadeira de “cultura nerd”. Alunos das escolas públicas de Volta Redonda estarão na plateia neste evento.

O encerramento da programação será na sexta-feira (16), às 18h, com um baile charme na arena do Memorial Zumbi. O evento terá a parceria do projeto Charme Hits.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, afirma que a participação de Volta Redonda na 23ª Mostra Nacional de Museus coloca o município como grande produtor de cultura. “A nossa programação também mostra que, assim como outras cidades do Brasil, estamos antenados com a preservação da memória e com a democratização do acesso à cultura. E é muito importante que o Memorial Zumbi, que trabalha as questões da negritude, seja esse ponto da Secretaria Municipal de Cultura que puxa o público e está junto com os outros museus de todo o país”, disse.

“São milhares de instituições culturais do país participando, e fazemos parte desse grupo desde 2023. Colocamos Volta Redonda no cenário nacional e mostramos esse espaço de cultura afro tão importante, único na América Latina, que é o Memorial Zumbi dos Palmares. Além disso, em 2025 ampliamos a programação com eventos de segunda a sexta-feira”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, reforçando que o acesso é gratuito para toda a população, principalmente estudantes e professores.

Tema do evento em 2025

A 23ª Semana Nacional de Museus, com tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, tem como objetivo valorizar os museus e instituições de memória brasileiras, intensificando o diálogo entre elas e a sociedade. Em 2025, o foco é voltado para patrimônio imaterial, juventude e novas tecnologias.