Semana Santa: saiba como armazenar e higienizar peixes com segurança

País – A Semana Santa carrega não só uma tradição católica, mas também alimentar: especialmente na Quinta-Feira Santa (17), na Sexta-Feira da Paixão (18) e no Sábado de Aleluia (19), quando o significado religioso da data causa um aumento significativo no consumo de peixes e frutos do mar. Entretanto, para manter a segurança alimentar na cozinha durante esse período, é necessário seguir algumas orientações sobre como armazenar e preparar os pescados.

A nutricionista e professora do curso de Nutrição da Estácio, Eva Andrade, orienta que o primeiro passo para um consumo mais seguro desses produtos acontece no momento da compra. Segundo a especialista, o local onde o peixe será comprado deve ser limpo, os produtos devem estar bem armazenados e as mãos dos vendedores também precisam estar devidamente higienizadas ao manusear os pescados. “Sempre que possível, compre peixes e frutos do mar de fornecedores confiáveis, que armazenam os alimentos de maneira adequada, cobertos de gelo ou congelados”, recomenda Eva.

Já em casa, é importante higienizar os alimentos antes de consumir ou congelar. “Os peixes precisam ser lavados cuidadosamente em água corrente, retirando as vísceras e escamas, caso necessário. Usar uma escova para limpar bem a pele e sempre lembrar de limpar a superfície onde o peixe foi manipulado. Já para camarões e mariscos, como mexilhões e ostras, deve-se lavar bem para remover sujeiras, areia e impurezas e se certificar de descartar os mexilhões ou ostras que estiverem abertos antes de cozinhar”, orienta a nutricionista.

A professora da Estácio alerta ainda para os riscos da falta de higienização antes do consumo de pescados, que pode resultar em infecções gastrointestinais. “A falta de higienização adequada pode resultar na ingestão de bactérias e parasitas presentes nos alimentos, como Salmonella, Vibrio cholerae, Listeria e Norovírus, que podem causar intoxicações alimentares. Esses microrganismos podem afetar o sistema gastrointestinal, provocando diarreia, vômitos e dores abdominais, entre outros sintomas”, destaca.

Para o armazenamento adequado, os peixes devem ser guardados na geladeira, com temperatura entre 0°C e 4°C, e consumidos preferencialmente em até dois dias. Se for necessário armazená-los por mais tempo, o ideal é congelar. Ao congelar, o peixe pode durar de um a três meses, dependendo do tipo.

“Frutos do mar também devem ser refrigerados ou congelados imediatamente após a compra. Os camarões, por exemplo, podem ser armazenados por até três meses no congelador. O mesmo vale para outros mariscos, como mexilhões e ostras, que devem ser consumidos frescos e armazenados em temperaturas baixas”, continua Eva.

Benefícios e consumo excessivo de peixes

Para uma alimentação saudável e equilibrada, é importante ter uma diversidade de alimentos, incluindo peixes e frutos do mar. Ricos em proteínas de alta qualidade, como vitaminas A e D, e minerais, os pescados são sempre uma boa opção de proteína.

“Peixes e frutos do mar são ricos em vitaminas e minerais, como selênio e zinco, também contêm ácidos graxos ômega-3, que são benéficos para a saúde cardiovascular, ajudam a reduzir a inflamação e favorecem o bom funcionamento cerebral. Além disso, esses alimentos são relativamente baixos em calorias e gorduras saturadas, o que os torna opções saudáveis”, explica a professora.

Porém, é importante ter cuidado com os excessos e manter sempre uma dieta balanceada, principalmente em um período como a Semana Santa. Segundo Eva Andrade, o consumo excessivo pode trazer riscos. Alguns peixes, como o atum, podem conter altos níveis de mercúrio, que é prejudicial à saúde, especialmente para gestantes e crianças.

“Embora peixes e frutos do mar sejam saudáveis, o consumo exagerado de pescados ricos em colesterol, como camarões, pode impactar negativamente a saúde cardiovascular, caso não seja balanceado com outros tipos de alimentos”, finaliza a professora.