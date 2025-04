Semapred realiza edição do Protagonismo da Juventude, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) de Volta Redonda realizou, neste sábado (5), uma nova edição do programa Protagonismo da Juventude nas escolas da rede municipal. A iniciativa consiste em uma série de seis encontros voltados para adolescentes, abordando temas como autoconhecimento, preconceito, violência, drogas e orientação profissional, criado quando a pasta ainda tinha o status de Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD).

O programa busca estimular o pensamento crítico e a autonomia dos jovens, oferecendo ferramentas para lidar com desafios do cotidiano e planejar o futuro. Entre essas ferramentas estão atividades lúdicas, atividades como arteterapia, desenvolvimento de habilidades sociais e exibição de vídeos, entre outras, a fim de fortalecer a emocionalidade dos usuários e trabalhar a prevenção.

Desde sua criação, o programa passou pela Escola Municipal Espírito Santo, no Santo Agostinho; pelo Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no bairro Roma; pela Escola Municipal Professora Marizinha Félix Teixeira de Lima, em Três Poços, e Escola Municipal Graciema Coura, no Vila Rica/Três Poços. Atualmente, a iniciativa acontece na E.M. Jiúlio Caruso, no Conforto; e Ciep 484 Toninho Marques, no Belmonte.

Posteriormente, a Semapred vai discutir a demanda com a Secretaria Municipal de Educação (SME) para definir quais serão as próximas unidades de ensino a receber a iniciativa.

Os encontros

Segundo o cronograma divulgado pela Semapred, o primeiro encontro busca conhecer o universo dos jovens, explorando seus interesses musicais, artísticos e profissionais, além de suas referências e inspirações. No segundo, são estabelecidas regras de convivência de forma colaborativa, com os adolescentes escolhendo normas como respeito e compreensão por meio de dinâmicas interativas.

O terceiro encontro discute o preconceito, utilizando vídeos e relatos do cotidiano para refletir sobre como os pré-conceitos impactam diferentes grupos sociais. No quarto, o tema é a violência, abordada em suas múltiplas formas, com a participação de um grupo de rap e a exibição do vídeo “O Menino e a Árvore”, que estimula estratégias de enfrentamento por meio do trabalho em equipe.

O quinto encontro tem foco no debate sobre drogas, com a exibição de materiais audiovisuais, como o trailer do filme “Meu nome não é Johnny”, o clipe da música “Cálice”, de Chico Buarque, na versão de Criolo Doido, e trechos do filme “O bicho de sete cabeças”. Por fim, o sexto encontro traz orientação profissional, apresentando dicas para elaboração de currículos e comportamentos em entrevistas, além de uma reflexão sobre escolhas a partir da tirinha “Calvin e Haroldo”, que aborda responsabilidade e consequências das decisões.

Busca pelo diálogo

Em meio a um cenário marcado pelo excesso de estímulos digitais e influências muitas vezes negativas, a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, faz um alerta sobre os impactos na saúde emocional dos adolescentes.

“O que está acontecendo com os nossos jovens? Bombardeados por telas e por influenciadores que nem sempre trazem perspectivas positivas, eles enfrentam verdadeiros ataques morais, éticos e sociais, resultando em dor, angústia e um crescente sentimento de desesperança e até mesmo de ‘morte’”, afirma.

Diante desse desafio, a secretária reforça a importância de iniciativas como o programa Protagonismo da Juventude, que busca oferecer espaços de diálogo e construção coletiva. “Nosso objetivo é chegar antes, priorizando a prevenção. Por isso, unimos forças com a rede escolar, professores, profissionais especializados e famílias para criar projetos em que os adolescentes sejam os protagonistas de suas histórias, resgatando a esperança e promovendo uma vida mais saudável e feliz”, destaca.

Neuza Jordão enfatiza a urgência da ação diante das crescentes vulnerabilidades sociais e emocionais que afetam os jovens. “Precisamos agir agora. Esses adolescentes estão expostos a fatores de risco que os tornam mais suscetíveis, e só com união e estratégias preventivas podemos reverter esse quadro”, conclui, reforçando o compromisso da Semapred em oferecer apoio e ferramentas para o desenvolvimento positivo da juventude.

Nas escolas

Diretor do CIEP 484 Toninho Marques, localizado no bairro Belmonte, Marcos Paulo Henrique destacou a importância da parceria com o programa Protagonismo da Juventude. A escola integra o projeto Novas Tecnologias e Oportunidades, da Secretaria de Estado de Educação, oferecendo cursos de Empreendedorismo e Tecnologia, Sustentabilidade, Esporte e Arte para alunos do ensino médio.

“Nós recebemos a equipe técnica da Semapred, representada pela Bárbara, pelo Vinícius e pela Ingrid, com grande expectativa por essa parceria voltada aos nossos adolescentes”, afirmou o diretor. Ele ainda agradeceu à secretária Neuza Jordão pelo apoio: “Agradeço à Semapred e à doutora Neuza Jordão por contemplar nossa escola com esse projeto, e por estar sempre presente com iniciativas que acolhem jovens e famílias. A ação reforça o compromisso da escola em integrar políticas públicas que promovam desenvolvimento social e oportunidades para os estudantes, alinhando-se às propostas de prevenção e protagonismo juvenil.”

Além do CIEP 484, outras unidades de ensino têm reconhecido o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas. Diretora da E.M. Graciema Coura, Marilucia Silveira lembrou, ainda, do projeto Famílias Fortes, outra realização da Semapred que existe desde os tempos da CMPD.

“Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao Projeto Famílias Fortes pelo excelente atendimento e dedicação aos nossos alunos”, afirmou a diretora. “A parceria e o compromisso de vocês têm feito a diferença na vida de muitas famílias, fortalecendo os laços familiares e contribuindo para o desenvolvimento saudável de nossos jovens. Acreditamos que iniciativas como essa são essenciais para construir uma sociedade mais unida e resiliente”.

A diretora completou agradecendo à equipe: “Obrigado por todo o carinho, empenho e profissionalismo”, reforçando a importância das ações preventivas no ambiente escolar.

As políticas públicas da Semapred, incluindo tanto o Protagonismo da Juventude quanto o Projeto Famílias Fortes, estão criando redes de apoio significativas para adolescentes e suas famílias em Volta Redonda. Os programas têm se destacado por sua abordagem preventiva e pelo trabalho integrado entre escolas, profissionais especializados e comunidade.