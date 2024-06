Semifinais da XIX Copa Diarinho de Futsal vão agitar Volta Redonda no fim de semana

Volta Redonda – Após uma parada em função do feriado, a XIX Copa Diarinho de Futsal retorna neste fim de semana com força total. E a competição vai entrar na fase das semifinais. Ao todo serão disputados 24 jogos, nas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17, nas séries Prata e Ouro.

Os confrontos começam no sábado, dia 22, a partir das 8h. No ginásio do Retiro a disputa será válida pela Série Prata, com 16 equipes em busca das vagas para a grande final. Já no ginásio do bairro Vila Rica/Tiradentes acontecerão os duelos da Série Ouro, nas mesmas categorias.

No domingo, dia 23, estão programados os jogos da disputa do terceiro lugar. Serão quatro partidas no ginásio do Retiro, na Série Prata, e outras quatro na Vila Rica/Tiradentes, com confrontos da Série Ouro. Em ambos os ginásios as partidas terão início às 8h, nas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17.

A tabela completa dos jogos da rodada pode ser conferida no link: https://diariodovale.com.br/wp-content/uploads/pdf/Tabela-Diaria-C-Diarinho-10-06-2024.pdf