Semifinal entre Voltaço e Fluminense será neste domingo no Raulino - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 08:33 horas

Partida em Volta Redonda tem início às 18h. Clássico entre Vasco e Flamengo será na segunda-feira (13), às 21h10, no Maracanã

O Volta Redonda enfrenta o Fluminense neste domingo (12), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Na quinta-feira (9), após a vitória do Vasco de 2×0 sobre o Bangu, o Voltaço conheceu seu adversário. O resultado deixou o Vasco na segunda posição, seguido do Flamengo na terceira, e do Voltaço, na quarta colocação.

O Fluminense joga com a vantagem do empate na soma dos dois resultados. Até o momento desta publicação, não havia informações sobre a venda de ingressos para a partida. O segundo jogo ainda não tem data e local definidos, mas deve acontecer no próximo fim de semana.

Já na segunda-feira (13), Flamengo e Vasco duelam pelo jogo de ida das semifinais, às 21h10, no Maracanã. O Vasco também tem a vantagem de igualdade no placar agregado. A venda de ingressos para esta partida começa nesta sexta-feira (10), às 10h, no site: flamengo.superingresso.com.br.