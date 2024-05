Semifinalistas da Copa Angra de Futebol Sub-13 são definidos

Angra dos Reis – As redes foram estufadas 12 vezes nos três jogos válidos pela 6ª e penúltima rodada da primeira fase da Copa Angra de Futebol na categoria Sub-13. E os resultados apontaram os semifinalistas da competição, faltando apenas definir a ordem de classificação do 1º ao 4º lugar. As partidas aconteceram no campo do Belém, na manhã desta quarta-feira, feriado nacional, 1º de maio, Dia do Trabalho. Confira os resultados:

O Real Mambucaba se manteve na liderança após vitória de 3 a 0 sobre o Tipo Colômbia, com gols de Mardley, Jeffinho e José Diego (contra). O Estrela Branca goleou o Edy Show de Bola por 5 a 1, com gols de Nicolas (2), Davi (2) e João Cássio (contra), e Breno descontando para o Edy Show de Bola. E o Real Frade se manteve na vice-liderança ao vencer a Escolinha do Walter por 3 a 0, gols de Caio, Maycon e Lucas.

Classificação:

1°) Real Mambucaba – 13 PG

2°) Real Frade – 12 PG

3°) Estrela Branca – 10 PG

4°) Porteira – 9 PG

5°) Tipo Colômbia – 6 PG

6°) Edy Show de Bola – 3 PG

7°) Escolinha do Walter – 0 PG

7ª e última rodada – 4 de maio – sábado – campo da Gringa, no Parque Mambucaba

8h – Escolinha do Walter x Estrela Branca

9h10 – Real Mambucaba x Edy Show de Bola

10h20 – Real Frade x Porteira

Folga: Tipo Colômbia