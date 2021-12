Seminário municipal ‘Atualidade dos Direitos Humanos’ acontecerá na próxima terça-feira em Resende

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2021, 08:50 horas

Evento alusivo ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro será às 14h, na Câmara de Vereadores

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, promove na próxima terça-feira, dia 7, o “Seminário Municipal Atualidade dos Direitos Humanos”.

O evento acontecerá às 14h, na Câmara de Vereadores de Resende, na Praça Dr. Oliveira Botelho, no Centro. Além disso, o público poderá acompanhar o Seminário através de transmissão no Youtube da Prefeitura.

O Seminário Municipal é em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. O evento terá como palestrante, o Professor e Doutor Babalawô Ivanir dos Santos, professor no Programa de Pós-graduação em História Comparada da UFRJ e autor do livro “Marchar não é caminhar: interfaces políticas e digitais das religiões de matriz africana no Rio de Janeiro”.

De acordo com a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo, o encontro será aberto a toda a população, desde os profissionais da área até a comunidade interessada pelo tema.

– O Dia Internacional dos Direitos Humanos marca a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, possibilitando o debate sobre o tema. Para o nosso município, a data é importante pois temos um setor de políticas públicas voltadas para a coordenação do tema. Com isso, podemos também com o Seminário desconstruir aos poucos as deturpações em relação aos direitos humanos e também criar uma cultura de respeito aos direitos do município. O palestrante convidado possui uma larga experiência na área de direitos humanos, no combate à intolerância religiosa e questões étnico-raciais. Nós estamos buscando com o Seminário, o trabalho e debate sobre a data para nossos profissionais, comunidade e movimentos sociais para que possamos fortalecer tanto nosso setor quanto a cultura em direitos humanos em Resende – ainda frisou Jacqueline Primo.