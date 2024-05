Seminário ‘Rio Empreende’ traz as principais tendências e inovações da indústria

Rio de Janeiro – A Rio Indústria, em colaboração com a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, irá realizar o Seminário “Rio Empreende: Inovação e Desenvolvimento no Coração do Brasil”. O evento está programado para segunda-feira (6), com início às 8h, na sede do Sebrae Rio, e a inscrição é gratuita para todos os interessados.

Segundo a Rio Indústria, o seminário oferecerá um ambiente de discussão para a contextualização da importância da indústria, do comércio e dos serviços na economia brasileira contemporânea. Serão apresentadas as principais tendências e inovações nos setores, além de oportunidades para a troca de ideias sobre os desafios enfrentados e possíveis soluções. A análise dos obstáculos nos setores e a exploração de arranjos produtivos locais, regionais e nacionais serão temas centrais do debate.

O evento contará com a participação de especialistas, autoridades governamentais e líderes de mercado, proporcionando uma oportunidade para análises estratégicas e troca de experiências entre os participantes.

“Estamos ansiosos para receber todos os interessados em participar desse importante diálogo para o progresso econômico do Brasil”, afirma a Associação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

Painelistas Confirmados:

Ministro Márcio França – Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Deputado Federal Luis Carlos Gomes – Membro da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados

Deputado Federal Josenildo – Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados

Deputado Federal Domingos Sávio – Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços – FCS

Secretário Estadual Nicola Miccione – Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro