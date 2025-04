Semop cria canal com PCDs para ouvir demandas em VR

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) criou um grupo de WhatsApp para atender às demandas das pessoas com deficiência (PCDs) com relação à segurança pública. O canal de comunicação tem como objetivo promover a integração e a participação dessas pessoas na sociedade, encurtando a distância entre os problemas e as soluções.

Membros da Coopenea-VR (Cooperadores com Necessidades Especiais e Amigos de Volta Redonda) se reuniram, nesta segunda-feira (7), com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique; com o comandante da Guarda Municipal (GMVR), Silvano de Paula; e os guardas municipais Gramacho e Papeira, que formam a Patrulha de Direitos Fundamentais – que atua de forma especializada na resolução de conflitos que envolvem preconceito contra pessoas com deficiência.

Durante a reunião, Coronel Henrique explicou o objetivo da criação da Patrulha de Direitos Fundamentais, como se dá a atuação do serviço e como as pessoas com deficiência podem solicitar atendimento, principalmente através do grupo de WhatsApp criado pela Ordem Pública.

O secretário ouviu algumas necessidades, principalmente com relação às dificuldades na garantia do direito de ir e vir, como a presença de mesas em calçadas, raízes de árvores obstruindo a passagem e colocando essas pessoas em situação de dificuldade.

Coronel Henrique lembrou que essa foi a primeira reunião com os membros da Coopenea, mas a Ordem Pública já havia sido procurada pelo representante da Associação Olhos de Águia, Roberto Polito, que reúne deficientes visuais de Volta Redonda e já estão incluídos em um grupo de WhatsApp.

Os membros fazem uso do recurso TalkBack, nativo em smartphones Android e que realiza a leitura da tela do celular em áudio e permite a navegação por gestos. A tecnologia é ideal para cegos ou pessoas com baixa visão.

“A criação do grupo foi um modelo proposto pelo senhor Roberto. Porque ele tomou conhecimento dos grupos de proximidade da Ordem Pública. E isso vem justamente ao encontro daquilo que pensamos: que é o de aproximar a população da Segurança Pública. Entendemos que essa parcela da sociedade também precisa ser bem atendida.

Os dois encontros demonstram que a construção de uma patrulha especializada não foi em vão e que há uma demanda. Estamos fazendo valer a Constituição Federal e qualquer violação do direito dessas pessoas nós estaremos lá para defender”, disse Coronel Henrique, reforçando a importância da confiança da população.

“Esses são os primeiros passos e nós estamos conseguindo alcançar o público que queremos atender, mas precisamos que eles sejam multiplicadores das nossas ações. Ver que essas pessoas nos têm como seus aliados é muito importante e nos enche de orgulho”, concluiu.

O presidente da Coopenea, Thiago Lopes da Silva, parabenizou a iniciativa da Secretaria de Ordem Pública. “Nós ficamos surpresos com o serviço que já é prestado pela Semop. A nossa luta é pela inclusão material e imaterial do deficiente na sociedade.

Hoje, estamos saindo com a proposta de uma reunião com outras secretarias e com a perspectiva de uma maior inclusão e qualidade de vida em Volta Redonda. Parabenizo o Coronel Henrique por essa visão sistêmica, qualificando profissionais para atender de forma adequada a pessoa com deficiência”, disse Thiago.

Participaram também da reunião desta segunda-feira a fundadora da Coopenea, Evane Fernandes; a assessora da presidência, Glória Celeste; e o diretor Gabriel da Luz, entre outros.