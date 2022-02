Semop e SMI iniciam mutirão de serviços de segurança e infraestrutura no bairro Jardim Paraíba

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 15:35 horas

Foco da ação é na segurança primária, envolvendo poda, limpeza, iluminação pública e tapa-buraco

Volta Redonda- Na sexta-feira, dia 11, o bairro Jardim Paraíba começou a receber diversos serviços da Prefeitura de Volta Redonda. Entre os serviços estão poda de árvores, priorizando a iluminação das vias públicas, limpeza, roçada e operação tapa-buraco.

O local foi a primeiro escolhido para receber um mutirão, das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e Infraestrutura (SMI), após reunião entre os secretários tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e Poliana Gama, na sede da Semop, na Ilha São João, no último dia 9.

A decisão desta força-tarefa, seguindo as diretrizes do Chefe do Executivo Municipal, levou em consideração os jogos do Campeonato Carioca que estão sendo sediados no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, que chegam a atrair mais de 10 mil pessoas para o bairro, dependendo dos times que estão se enfrentando.

“O grande movimento de pessoas nos dias de jogos é uma preocupação, pois o ambiente precisa estar harmônico para oferecer a segurança necessária aos torcedores, moradores e frequentadores do bairro”, explicou o secretário Luiz Henrique, acrescentando que este é o primeiro “mas os bairros receberão essa atenção especial”, frisou.

A secretária Poliana Gama acredita que esses mutirões “vão melhorar imediatamente o ambiente dos bairros aumentando a sensação de segurança e deixando-os mais limpos, trazendo mais qualidade de vida aos moradores e quem estiver visitando o bairro”, disse.