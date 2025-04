Semop encontra moto furtada com adolescente em Volta Redonda

Volta Redonda – A motocicleta furtada usada por um adolescente de 15 anos foi flagrada na noite desta quinta-feira (3), em Volta Redonda, por câmeras de leitura de placas da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O jovem, que estava com outros dois rapazes, de 19 e 21 anos, disse ter comprado a moto de um desconhecido. Todos foram levados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para prestarem esclarecimentos.

A abordagem ocorreu por volta das 20h, em um posto de combustíveis na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura da Casa de Portugal. O trio foi encontrado com duas motocicletas e informou que estaria no local para negociar uma troca dos veículos. Durante a verificação, os agentes constataram que uma das motos tinha registro de furto. O rapaz de 21 anos foi indiciado por receptação, enquanto o adolescente foi autuado por “fato análogo ao mesmo crime”. A motocicleta foi apreendida.

Mais cedo, às 12h40, um carro também foi recuperado no bairro Retiro. O veículo, um Chevrolet Corsa Wind branco, tinha registro de roubo e foi localizado após alerta emitido pelo sistema de monitoramento. O condutor, de 49 anos, afirmou que havia comprado o automóvel e não sabia que era roubado. Ele foi ouvido e liberado; o carro ficou apreendido.

“Esses casos demonstram a importância do investimento por parte do governo municipal e a eficácia das câmeras de segurança, que têm ajudado a solucionar crimes e auxiliar as forças de segurança em suas ações diárias. Parabenizo tanto os operadores do Ciosp quanto as equipes que estão nas ruas pela rapidez e prontidão na resolução das ocorrências. Sem dúvidas, hoje somos um modelo em segurança pública para todo o estado”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.