Semop realiza operação de fiscalização de empresas de reciclagens e ferros-velhos

“Sabemos que a maioria das empresas são regularizadas e que cumprem com as suas obrigações. O furto de cabos, por exemplo, deixa um bairro inteiro sem energia, inviabiliza o tratamento de saúde de milhares de pessoas, causa um prejuízo social enorme para Volta Redonda. Não estamos pré-julgando ninguém, mas nos colocando à disposição deles como aliados a fim de evitar esses crimes. Nos ajude a construir uma cidade mais segura, não comprem produto de origem duvidosa ou desconhecida”, pediu.

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou, nesta terça-feira (18), uma operação de fiscalização em empresas de reciclagens e ferros-velhos em Volta Redonda. A ação, que contou com as polícias Civil e Militar, teve como objetivo fiscalizar e conscientizar os comerciantes, além de coibir furtos de fios e hidrômetros, crimes que provocam transtornos no município.

ALERJ celebra o dia do orgulho autista com debate sobre inclusão