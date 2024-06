Semop retira mais de 300 peças de propaganda irregular das ruas de VR

“Nós recebemos uma série de denúncias que indicavam que essas faixas e placas de publicidade prejudicavam a sinalização de trânsito, inclusive ocasionando até mesmo acidentes. Fora as que obstruem vias e calçadas. Temos registros de uma pessoa que faz divulgação de viagens colando cartazes em postes de iluminação pública. Essa operação é contínua, onde estaremos passando por todos os bairros da cidade. Contamos com o apoio da população para deixar Volta Redonda limpa e livre da poluição visual e os transtornos que essa prática pode ocasionar”, disse o secretário.

Todo o material recolhido é enviado ao Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), que vai aplicar as sanções administrativas previstas no Código Tributário Municipal, após análise e identificação dos responsáveis.