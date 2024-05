Senac oferece 40 oportunidades de capacitação profissional em Angra

Angra dos Reis – O Senac RJ abre 40 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na Costa Verde, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Há oportunidades de capacitação na área de como eventos, com aulas a partir de 18 de junho de 2024, na unidade de Angra dos Reis. Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx.

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Os interessados devem se inscrever no site psg.rj.senac.br e responder a um questionário socioeconômico. A análise é realizada automaticamente a partir de critérios determinados pelo programa através do índice PSG, que pontua os candidatos identificando quem terá prioridade no preenchimento do número de vagas oferecidas. O regulamento completo do Programa Senac de Gratuidade está disponível no site de inscrição.

Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.