Senac possui 400 vagas em curso gratuito para jovens de 16 a 21 anos - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 17:43 horas

Rio de Janeiro – O Senac RJ está com inscrições abertas para 400 vagas gratuitas do Portal do Futuro, programa que promove orientação comportamental e estimula a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional. As inscrições devem ser feitas até 20 de abril pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br/, onde também podem ser obtidas mais informações sobre as turmas. As aulas têm previsão de início em maio, nas unidades de Campo Grande, Copacabana, Irajá, Madureira, na capital, além das cidades de Campos, Niterói, Nova Iguaçu, Resende, Petrópolis e Teresópolis.

Na unidade do Senac RJ de Resende está disponível 30 vagas para o curso DP na Prática: Admissão, demissão e benefícios. Em Campo Grande, o Portal do Futuro oferece a formação de Design Gráfico Digital. Em Copacabana e Petrópolis, há turmas de Rotinas Administrativas para Empresas. Em Irajá, estão disponíveis os cursos de Webdesigner e Assistente Administrativo. Duas turmas de Rotinas Administrativas para Empresas e uma de Barbeiro são as opções na unidade de Madureira. Em Campos, Niterói e Teresópolis, os alunos receberão a capacitação de Assistente Administrativo. Os cursos de Rotinas Administrativas para Empresas e são as opções na unidade de Nova Iguaçu.

Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar de no máximo dois salários mínimos por pessoa, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Além da documentação necessária, menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável.

O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. Além disso, o Portal do Futuro busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho com formação profissional nas áreas de Gestão, Design, Eventos, Turismo e Hotelaria. Durante o Programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras onde pode conhecer o real cotidiano do mundo do trabalho.

Sobre o Senac RJ

O Senac RJ atua há 77 anos na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.