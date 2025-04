Senac RJ cria conselho para guiar educação profissional

Estado do Rio – O novo Conselho de Educação do Senac RJ realizou sua primeira reunião nesta terça-feira (29). Com atuação estratégica, o colegiado irá orientar ações futuras do Senac RJ, propor parcerias e fomentar diálogos com outras instituições e entidades com o objetivo de promover a educação profissional de excelência.

Com mandato de dois anos, o grupo é formado pelo empreendedor carioca Alexandre Accioly, com projetos relevantes em setores fundamentais para a economia da cidade; o filósofo e educador Gabriel Chalita; pelo advogado e professor especializado em tecnologia, mídia, inteligência artificial e políticas públicas, Ronaldo Lemos; pelo reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antonio Pedroso; pela presidente do Instituto Yduqs, Cláudia Romano; pela educadora e mestre em Relações Étnico-Raciais, Sinara Rúbia; e, pela professora do departamento de Informática Aplicada Unirio e pesquisadora Afiliada ao MIT Sloan School of Managemen, Ana Cristina Bicharra Garcia.

“O Senac RJ atua com temas fundamentais para a formação profissional e a transformação da sociedade. A criação do novo Conselho de Educação representa um avanço importante, ampliando a escuta ativa de personalidades do mercado, trazendo diferentes perspectivas e experiências. Em um momento de mudanças tão rápidas e complexas, queremos garantir que nossos cursos e projetos estejam sempre atualizados com as demandas da sociedade e do mundo do trabalho. Nosso objetivo é promover a formação e geração de renda fortalecendo a economia do Estado do Rio de Janeiro. Com o Conselho, multiplicamos as vozes que constroem o futuro da educação profissional e ganhamos ainda mais espaço para a inovação”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

O Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro, que abrange mais de 286 mil estabelecimentos, que respondem por 2/3 da atividade econômica do estado e 70% dos estabelecimentos, gerando mais de 1,8 milhão de empregos formais, que equivalem a 61% dos postos de trabalho no estado.

A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.