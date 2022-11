Senac RJ oferece programação de palestras e aulas-show em Angra dos Reis

Matéria publicada em 1 de novembro de 2022, 19:43 horas

Angra dos Reis – Em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis, o Senac RJ promove mais uma edição do CircuitoGastronomia do Mar, entre os dias 4 e 6 de novembro. O evento, que conta com o apoio do Sicomércio de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty tem entrada franca e terá palestras e aulas-show de chefs renomados com degustações de pratos inovadores preparados com peixes e frutos do mar.

Na programação de aulas-show, na sexta-feira, 4, os temas são Peixes Curados e Coquetelaria com cerveja. No sábado, 5, a programação começa às 15h com sanduíches do mar. Em seguida, os participantes poderão aprender a fazer um pão de camarão na moranga e conservas marinhas harmonizadas com espumantes. No domingo, 6, a programação abre com aulas de croquete de polvo com toque oriental e molhos para peixe e encerra com coquetelaria com cachaça. As programações têm capacidade para 30 pessoas e as inscrições serão realizadas no local, por ordem de chegada.

Além de Angra dos Reis, ainda neste ano, o Gastronomia do Mar já teve edição em Mangaratiba e ainda segue para Paraty, de 9 a 11 de dezembro.

Serviço

Circuito Gastronomia do Mar

Data: 4 a 6 de novembro de 2022

Local: Cais de Santa Luzia – Centro | Angra dos Reis

Sexta-feira (04/11) – 17h às 22h

Sábado (05/11) – 12h às 22h

Domingo (06/11) – 12h às 20h

Programação de palestras e aulas-show

Sexta, 04/11

18h30 – Peixes Curados – chef Bernardo Worms

20h30 – Coquetelaria com cerveja – mixologista e beer sommelière Fran Sancii

Sábado, 05/11

15h – Sanduíches do Mar – chef Bernardo Bastos

17h – Pão de camarão na Moranga – chef Estevão Damieri

19h – Conservas Marinhas e Harmonização com Espumantes – Chef Leonardo Mars e sommelier Pedro Barradas

Domingo, 06/11

13h – Croquete de Polvo com toque oriental – chef Juliana Jucá

15h – Molhos para peixes – chef Lucas Mignot

17h – Coquetelaria com cachaça – mixologista e sommelière Priscila Soares