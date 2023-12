Senado avalia pena maior para registro não autorizado de intimidade sexual

Barra Mansa e Brasília – Em novembro, o DIÁRIO DO VALE mostrou o caso da jovem Laudana Raíssa Aloquio, de 29 anos, que teve sua memória violada no mesmo dia em que foi sepultada. Laudana foi vítima de homicídio no dia 15 de novembro, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. No dia seguinte ao seu assassinato, um vídeo íntimo, atribuído à jovem, viralizou em grupos de WhatsApp do Sul Fluminense.

Nesta sexta-feira (8), o Senado anunciou que vai analisar um projeto de lei que determina pena de um a quatro anos de reclusão, mais multa, para quem registrar, sem autorização, a intimidade sexual de outra pessoa. A pena atual para quem comete esse tipo de crime, já previsto no Código Penal – de seis meses a um ano de detenção – é aumentada pelo projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (7).

De acordo com o texto a ser apreciado pelos senadores, quem produzir, fotografar, filmar ou divulgar conteúdo com cenas íntimas, de nudez ou ato sexual sem autorização dos participantes poderá ser condenado a pena de reclusão de um a quatro anos, além do pagamento de multa. A mesma pena será aplicada a quem usar inteligência artificial para modificar imagem (de foto ou vídeo) para incluir pessoa em cena de nudez, ato sexual ou ato de caráter íntimo (deep fake).

Após chegar ao Senado, a presidência da Casa despachará o projeto às comissões que tratam do tema e ao Plenário. A numeração do projeto será alterada, visto que a proposição é de 2018, e apenas os projetos apresentados a partir de 2019 tramitam com o mesmo número nas duas Casas legislativas. Além disso, se sofrer alterações, o texto retornará à Câmara. No caso de ser aprovada sem modificações, a matéria será encaminhada para sanção.

Aprovado na Câmara na forma de substitutivo apresentado pela deputada Luísa Canziani (PSD-PR), o PL 9.930/2018 é de autoria da deputada Erika Kokay (PT-DF) e considera ser inadmissível a mulher ser exposta em sua intimidade. Com informações da Agência Senado.