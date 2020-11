Senador e deputado federal apoiam Bruno Marini para implantação de Parque Tecnológico

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 18:44 horas

Barra Mansa – O senador Carlos Portinho (PSD) e o deputado federal Jorge Brás (Republicanos) garantiram os apoios para Bruno Marini (PSD) e seu vice, Cláudio Leite (Republicanos), candidatos à prefeitura de Barra Mansa para implantação de Parque Tecnológico do Sul Fluminense. As declarações ocorreram na manhã deste sábado (07), durante caminhada pelo Centro do município.

– Temos um plano de governo que contempla o crescimento de Barra Mansa, com melhorias principalmente nas áreas de saúde e de emprego – explicou Bruno Marini.

O deputado federal Jorge Brás lembrou que já morou em Barra Mansa há cerca de 20 anos quando era bispo de uma denominação evangélica e que Bruno Marini terá todo o seu apoio em Brasília para a liberação de verbas do governo federal para seus projetos a frente da prefeitura.

-O melhor nome hoje para Barra Mansa é o de Bruno Marini, sem sombras de dúvidas – afirmou Jorge Brás.

O senador recém empossado no último dia 3 de novembro, o advogado Carlos Portinho, suplente do falecido Arolde de Oliveira, disse que Barra Mansa tem a oportunidade de mudar para melhor no próximo dia 15 de novembro pela vitória da chapa Prosperidade Barra Mansa, que conta também com o PRTB.

– Estou chegando em Brasília com muita vontade de trabalhar pelo Estado do Rio e Bruno Marini terá as portas abertas no Senado para me levar seus projetos – comentou Portinho.

Bruno salientou que com o apoio de Brás e de Portinho em Brasília vai viabilizar as verbas federais para implantação do Parque Tecnológico do Sul Fluminense que tem objetivo de viabilizar o estímulo e a cooperação entre as instituições de pesquisas, universidades e empresas para a criação de startups e incubadoras de novos negócios.

– Meu foco é o emprego pelo desenvolvimento de novas tecnologias para os setores automotivo, metalomecânico e eletroeletrônico – explicou Bruno Marini.