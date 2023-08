Sepe decide nesta quinta-feira se aceita proposta apresentada pela prefeitura de BM

Barra Mansa – Representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação em Barra Mansa (Sepe-BM) se reuniram nesta quarta-feira (23), com os secretários municipais de Educação, Finanças e Administração – Marcus Barros, Leonardo Ramos e Gabriel Resende, respectivamente – e com o procurador geral do Município, César Catapreta. De acordo com a prefeitura, o encontro teve por objetivo buscar um acordo que “valorize o profissional da educação, sem prejuízo a nenhuma outra categoria de funcionários do município”.

Segundo Marcus Barros, a proposta entregue ao Sepe visa negociar a melhor condição que possa ser efetivada. “O governo anterior propôs, aprovou e não implementou o piso da Educação. Nossa intenção é evitar o atraso ou não pagamento do ajustado, além dos salários dos servidores, como antes”, disse.

Propostas

De acordo com o secretário de Educação, as propostas apresentadas incluem pagamento do piso nacional aos servidores do magistério, conforme pauta única apresentada pelo sindicato através do ofício número 031/2023; análise conjunta entre técnicos atuariais apresentados pelo Sepe e as Secretarias de Finanças e Administração, além da Procuradoria Geral do Município (PGM), dos índices do Fundeb, LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), previdência e capacidade financeira do município, para confirmação dos números apresentados.

“O cenário confirmado, com a análise previdenciária, orçamentária e financeira, pelos três anos subsequentes ao atual, determinarão a possibilidade de aumento gradual, anual, do percentual do adicional de magistério, até o limite de 100%, desde que o mesmo percentual possa ser dado a todos os funcionários, de todas as categorias dos funcionários públicos de Barra Mansa”, diz o documento.

Além disso, também foi proposta a utilização de 95% do Fundeb para pagamento de folha salarial em 2024, sendo a diferença entre o percentual atualmente aplicado e o proposto, pago mediante rateio para a categoria do magistério.

“Essas propostas apresentadas foram elaboradas em consideração às finanças do município que foram assoladas ao longo do tempo por governos anteriores e os esforços da atual gestão para regularizar as contas e pagamentos. Vale lembrar que atualmente as remunerações dos professores incidem uma regência de 95% e que os recursos próprios e o Fundeb não suportam a implantação dos pisos salariais preteridos nos anos de 2022 e 2023 (39,95%)”, argumentou a prefeitura.

A administração municipal acrescentou ainda que, com a atualização da Lei Fundeb, o conceito de profissional de educação presente foi expandido para incluir as funções de suporte pedagógico direto à docência de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, além dos profissionais de funções de apoio técnico administrativo operacional.

Segundo a prefeitura, 30% dos recursos do Fundeb podem ser utilizados para investimentos em desenvolvimento da educação. Em 2022, no entanto, o governo municipal só pôde utilizar 8,7%, já que a folha de pagamento da categoria demandou a aplicação do percentual de 91,3%. A prefeitura de Barra Mansa também destacou, na proposta, que é responsável por transferir R$ 140 milhões ao Fundo de Previdência Social, uma vez que paga aos aposentados da rede municipal de ensino.

Categoria se reúne em assembleia nesta quinta-feira

Para decidir se aceitará ou não a proposta apresentada pela prefeitura, o Sepe fará nesta quinta-feira (24), na Praça da Igreja Matriz, no Centro, uma assembleia para submeter o texto à aprovação da categoria.

Em greve desde terça-feira (22), os professores reivindicam o pagamento do piso nacional da categoria mais o adicional de regência de 95%. No dia 18 de agosto, a Câmara de Barra Mansa votou, por 15 votos a 2, pela manutenção do piso e pela redução da regência – de 95% para 20%. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com um dos diretores do Sepe-BM, o professor Carlos Roberto, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.