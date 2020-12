Sepultado corpo de aspirante a oficial do Exército que morreu durante salto de paraquedas em Boituva

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 16:58 horas

Vítima havia se formado recentemente em uma cerimônia na Aman, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro

São Paulo – O corpo do aspirante oficial do Exército, Felipe Carlos dos Reis, de 26 anos, foi sepultado às 16h desta sexta-feira, dia 11, em Jundiaí (SP). Ele morreu no dia anterior, durante problemas no seu paraquedas, durante um salto no Centro Nacional de Paraquedistas, em Boituva (SP).

Felipe tinha se formado aspirante há cinco dias, durante uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.