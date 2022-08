Sepultado corpo de homem morto dentro de carro em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 09:18 horas

Volta Redonda – O corpo de Paulo Eduardo de Paiva Silva, de 41 anos, foi sepultado domingo (14), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. A vítima foi morta no dia anterior, com vários tiros dentro de um carro, próximo a um colégio na Rua Paschoal Silva, no bairro Água Limpa.

O veículo foi alvejado com vários tiros. O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Luiz Jorge Rodrigues, aguarda os laudos da polícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML). Os documentos serão anexados ao inquérito que ele instaurou para apurar o crime.

Até o momento, ninguém foi preso.