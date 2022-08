Sepultado corpo de homem que caiu de laje em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 10:49 horas

Volta Redonda – O corpo de Benício Nuno da Silva, de 53 anos, foi sepultado na segunda-feira (1), no cemitério municipal do Retiro, em Volta Redonda. A vítima morreu no dia anterior, após cair de uma laje.

O acidente foi na Avenida Presidente Kennedy, no Jardim Belmonte. Ele caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros, segundo informações repassadas para policiais, que estiveram no local. A polícia não forneceu mais detalhes sobre a morte da vítima.

A fatalidade foi registrada na Delegacia de Volta Redonda.