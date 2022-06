Sepultado corpo de idoso atropelado na Via Sérgio Braga em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 12:07 horas

Volta Redonda – Foi sepultado no domingo (26), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, o corpo de Sebastião Jaime da Silva, de 71 anos. Ele morreu no sábado, após ser atropelado por um carro, na Via Sérgio Braga, na Ponte Alta, mesmo bairro onde morava.

Policiais militares disseram que o motorista aguardou a chegada dos agentes e do socorro no local do atropelamento. O idoso chegou a ser socorrido no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.