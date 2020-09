Sepultado corpo de servidor encontrado em porta-malas de carro em Resende 

Matéria publicada em 20 de setembro de 2020, 07:36 horas

Resende – O corpo do servidor público André Luís Guedes, de 47 anos, foi sepultado no sábado, dia 19, num cemitério em Resende. Ele estava desaparecido desde quarta-feira, dia 16, após sair da casa do pai no Jardim Jalisco, também em Resende.

O corpo da vitima foi encontrado, com sinais de espancamento, dentro do porta-malas do próprio carro. O veículo teve que ser içado do fundo de um açude, localizado próximo a uma estrada conhecida como Boca do Leão.

André deixa mulher e um filho de dois anos. O crime está sendo investigado pelo delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk.