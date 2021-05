Sepultado vítima de acidente de moto em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 16:33 horas

Barra Mansa – O corpo de Frederico Augusto da Silva, de 29 anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 31, no Cemitério Municipal de Barra Mansa. Segundo testemunhas, ele estava na garupa de uma moto, pilotada por um jovem de 25 anos, que perdeu o controle do veículo e bateu num poste, na Rua Henrique Crispim de Almeida, no bairro Boa Sorte, também em Barra Mansa. O acidente ocorreu no domingo (30).

Ainda de acordo com testemunhas, Frederico morreu no local, o condutor da moto foi levado para a Santa Casa de Barra Mansa, com escoriações generalizadas.

Policiais disseram que o motociclista foi indiciado por dirigir embriagado, por não portar habilitação, e homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Os dois vinham de uma festa, em Volta Redonda, quando ocorreu o acidente, segundo testemunhas. A vítima morava no bairro Roselândia, também em Barra Mansa, de acordo com informação de um funcionário do cemitério de Barra Mansa.