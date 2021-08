Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 16:00 horas

Sul Fluminense – O corpo de Gabriel dos Santos, de 19 anos, foi sepultado às 14h desta segunda-feira, dia 9, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Já o corpo da namorada dele, a estudante de Educação Física, Richelly Costa Temponi Reis, de 22 anos, foi enterrado no mesmo cemitério, no domingo (8). Eles foram vítimas de acidente de trânsito.

O casal estava em um carro que capotou na madrugada de domingo, na Estrada do Olaria, que liga Pinheiral ao distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. A terceira vítima do acidente, Matheus Toledo, de 25 anos, continua internada no Hospital São João Batista em Volta Redonda.

Mensagens divulgadas em redes sociais, informam que Matheus era quem estava conduzindo o carro.