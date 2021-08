Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 16:00 horas

Sul Fluminense – O corpo de Gabriel dos Santos, de 19 anos, foi sepultado às 14h desta segunda-feira, dia 9, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Já o corpo da namorada dele, a estudante de Educação Física, Richelly Costa Temponi Reis, de 22 anos, foi enterrado no mesmo cemitério, no domingo (8). Eles foram vítimas de acidente de trânsito.

O casal estava em um carro que capotou na madrugada de domingo, na Estrada do Olaria, que liga Pinheiral ao distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. A terceira vítima do acidente, Matheus Toledo, de 25 anos, foi levado para o Hospital São João Batista em Volta Redonda, e já teve alta.