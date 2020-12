Sepultamento do corpo de piloto será neste domingo em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2020, 08:47 horas

Volta Redonda – O sepultamento do corpo do piloto Eurico Bueno de Azevedo Neto, de 44 anos, vítima de acidente com helicóptero na sexta-feira, 11, em Angra dos Reis, está previsto para hoje, domingo, 13, às 11hs, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. O velório foi aberto às 9h, numa das capelas, do mesmo cemitério, para familiares e amigos.

Segundo um conhecido da família da vítima, o sepultamento estava marcado para sábado, mas, houve atraso na liberação do corpo, no Instituto Médico Legal (IML), de Angra dos Reis. Segundo testemunhas o acidente ocorreu, após as hélices do helicóptero que Eurico pilotava, bater em fios de alta tensão. A aeronave caiu no Rio Mambucaba, às margens da Rodovia Rio-Santos, próximo ao Hotel do Bosque, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis.

A vítima, que era piloto comercial, saiu do Rio para buscar um hóspede no hotel, quando o helicóptero foi ao solo. Ele estava sozinho no aparelho. O acidente está sendo investigado por agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa).