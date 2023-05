Sepultamentos em Barra Mansa ficam 50% mais baratos

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 07:57 horas

Desconto se aplica ao serviço básico de funeral; taxa pode ser dividida em até 10 vezes

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa decidiu diminuir a taxa do sepultamento básico no Cemitério Municipal. De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a partir desta quinta-feira (1º), o valor do enterro passará dos atuais R$ 1.200 para R$ 630. De acordo com o titular da pasta, Fanuel Fernando, a redução de quase 50% no valor foi possível a partir de um estudo realizado pela Secretaria. “Fizemos um levantamento, a pedido do prefeito Rodrigo Drable, para verificar os preços e o que poderíamos melhorar na oferta para a população neste momento tão delicado. Depois de muita pesquisa, concluímos que o sepultamento básico, com urna ‘cascão’ (sextavada, grifo nosso), teria o valor de R$ 630, sem prejuízo de receita”, explicou Fanuel.

De acordo com ele, o serviço oferecido com o novo valor inclui flores, translado do corpo dentro do município e outros serviços necessários de funeral, sendo a menor taxa entre as quatro maiores cidades da região.

Fanuel destacou ainda que o pagamento das taxas foi facilitado. “Desde o início do ano, as taxas podem ser pagas via Pix ou parcelando em até dez vezes. E os serviços podem ser acessados virtualmente, onde a população tem acesso a mostruário com preço das urnas, obituário, em qual capela acontece o velório e horário do enterro”, explicou.

Ainda segundo o secretário, o sistema apresenta mecanismo que permite funcionamento off-line para eventual queda de internet. “Além disso, todo o site foi desenvolvido de maneira fácil e intuitiva, com informações práticas e simples”, acrescentou, lembrando que o município oferece gratuidade no sepultamento para famílias que se encaixem em um perfil preestabelecido. “Para isso, os familiares precisam ir até a funerária municipal, preencher o procedimento e apresentar a documentação necessária”, emendou, destacando que a prefeitura também está intensificando a manutenção e limpeza dos quatro cemitérios do município – Centro, Amparo, Floriano e Rialto.