Serfiotis assina ordem de serviço para o asfaltamento de vias no Jardim das Acácias

Matéria publicada em 7 de maio de 2022, 09:19 horas

Porto Real- A prefeitura de Porto Real através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) realizou ontem, sexta-feira, 06, a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica e calçamento das ruas 25, 26, Carolina de Jesus Silva, rua do Bosque e rua Projetada, no bairro Jardim das Acácias. Este ato visa proporcionar mais segurança para o transporte de veículos e pedestres, ampliando as condições de locomoção e serviços públicos no bairro.

Segundo o Secretário de Obras, Sebastião da Silva, Porto Real está em constante movimentação e expansão, o que torna necessário, a realização de melhorias, conservação e ampliação dos serviços públicos nas ruas da cidade. “Esta obra irá contribuir diretamente para a melhoria no fluxo de carros, bicicletas e pessoas, minimizando o desgaste dos veículos”, destacou o Secretário.

O Prefeito Alexandre Serfiotis, esclarece que essa etapa é mais um compromisso que o Governo Municipal está cumprindo. Mais uma vez atuando com responsabilidade e trabalhando incansavelmente por todos. “Proporcionar conforto à população, melhorar a qualidade de vida, gerar níveis satisfatórios de segurança e velocidade no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação de vias públicas é de grande relevância para o crescimento da cidade, em breve o bairro Jardim das Acácias terá a conclusão desta obra de suma importância”, falou o Prefeito Serfiotis.

Também estiveram presentes o vereador Cláudio Guimarães, o vereador Henry de Bulhões, todo o secretariado do município e os moradores da localidade.