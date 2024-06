Sérgio Moro se torna réu por calúnia contra ministro do STF

Brasília – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade nesta terça-feira (4) tornar o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do próprio STF. A decisão contou com os votos favoráveis da relatora Cármen Lúcia e dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.

