Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 20:16 horas

Volta Redonda – Sergio Vieira apresenta ‘Palestra-Concerto’ no Centro Universitário Geraldo Di Biase na quinta-feira, dia 27. O evento visa compartilhar, no meio acadêmico e comunidade, através de uma “Palestra-Concerto”, a experiência de vida do compositor e ambientalista junto à etnia indígena Parakanã (Tupi), na Amazônia.

Nesse projeto, Sergio Vieira utilizou a música como um dos principais recursos de integração com os indígenas (os quais escreveram poemas no próprio dialeto, que foram musicados por Sergio Vieira com ritmos da MPB) o que motivou toda a comunidade indígena, que esteve ameaçada de extinção nas décadas de 60 e 70. A partir desse projeto, o povo Parakanã retomou o crescimento com sustentabilidade, sendo que a sua população, passou de 380 (1992) para 1500 habitantes atualmente.

O projeto “Serenata Tupi” foi selecionado em 2021 no Edital Retomada Cultural II da SECEC-RJ (Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro), contando, portanto, com o patrocínio do Governo do Estado do RJ.

Acompanhado por seu violão e pela percussão de Rodrigo Vieira, durante aproximadamente 1h, Sergio Vieira aborda os principais aspectos da sua experiência de vida junto ao povo Parakanã, abordando temas como: educação, música, história, diversidade cultural e sustentabilidade, entre outros.

O público poderá participar fazendo perguntas e comentários ao final da apresentação.

Serviço

Serenata Tupi – Sergio Vieira – participação especial Rodrigo Vieira (percussão)

UGB – Centro Universitário Geraldo Di Biase – bairro Aterrado – Volta Redonda

Dia 27/10/22 às 20h

Aberto à comunidade