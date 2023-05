Série C: Pouso Alegre sai na frente do Voltaço

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 20:04 horas

Volta Redonda – Com um gol de Djalma Celestino Evaristo, aos 32 minutos, o Pouso Alegre FC terminou o primeiro tempo na frente do placar contra o Voltaço, na noite desta terça-feira (2), no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo é válido pela primeira rodada da série C do Campeonato Brasileiro.