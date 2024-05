Série C: Voltaço treina durante o feriado de olho no São José EC

Volta Redonda – Até mesmo no feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), o elenco do Volta Redonda FC mantém o foco. O time treinou nesta manhã, no CT Oscar Cardoso, no Aero, de olho na próxima rodada da Série C.

O próximo confronto será contra o São José EC, neste sábado (4), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19h30. As equipes se encontram em campo pelo terceiro ano consecutivo, com o São José saindo vitorioso no primeiro encontro em 2022, vencendo por 3 a 1. Porém, no ano seguinte, em 2023, o duelo terminou empatado por 2 a 2.