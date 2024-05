Série C: Voltaço viaja para Londrina em busca de mais uma vitória na competição

Volta Redonda – A delegação do Voltaço, embarcou na manhã deste sábado (25) com destino a Londrina, no Paraná.

A equipe enfrenta o Londrina Esporte Clube neste domingo (26), às 19h, no Estádio do Café, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa, está confiante e bem preparado para o desafio. O Londrina, jogando em casa, promete ser um adversário difícil, mas o Voltaço está determinado a conquistar um resultado positivo.

A partida no Estádio do Café promete ser disputada com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo para sair com os três pontos.

Situação na tabela:

Atualmente, o Voltaço ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação, com 9 pontos. O desempenho da equipe até o momento tem sido consistente, e mais uma vitória fora de casa pode ser crucial na competição.