Serra das Araras: destombamento de carreta provoca engarrafamento - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2022, 17:16 horas

Piraí – A Serra das Araras está com o trânsito lento e com a pista de subida em mão dupla devido ao destombamento da carreta que tombou na madrugada desta segunda-feira (26), na descida da Serra das Araras, em Piraí, na altura do km 226 no sentido de descida.

O caso

A carreta estava carregada com carne de porco e tombou, na madrugada desta segunda-feira (26), na descida da Serra das Araras, em Piraí, na altura do km 226.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um pequeno vazamento de combustível e não há informações sobre feridos. Não houve saque da carga.