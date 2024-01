Serra das Araras: Duas faixas da pista de subida estão liberadas

Sul Fluminense – O tráfego nas duas faixas do Km 228 da pista de subida, no sentido SP, da Serra das Araras foi liberado nesta terça-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após trabalhos de recuperação do pavimento, foi avaliado pela CCR RioSP que já seria seguro liberar o fluxo de veículos nas duas faixas.

Ainda de acordo com a PRF, os trabalhos de recuperação do sistema de drenagem profunda ainda continuam, podendo ocorrer outras interdições durante a realização da recuperação da drenagem do local.